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Estafan con la venta de terrenos

Por Carmen Hernández

Septiembre 12, 2026 03:00 a.m.
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Estafan con la venta de terrenos
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      RIOVERDE.- Ciudadanos han sido estafados al comprar terrenos en diversos sectores del municipio, ya que muchos son fraccionamientos irregulares, se pide a la población checar las condiciones del predio que vayan a adquirir.

      La titular de Catastro e Imagen Urbana, Mónica Satzuma Rodríguez, refiere que desafortunadamente decenas de familias han sido defraudadas en la compra de terrenos, ya que resulta que han sido vendidos hasta 3 veces los predios, los afectados se han acercado a pedir apoyo una o 2 personas por semana, ante las autoridades.  

      A los defraudados se les brinda la asesoría a los usuarios de manera gratuita, sin embargo es de vital importancia que antes de adquirir acudan al departamento de Catastro para conocer las condiciones del predio. 

      Años anteriores se contaba con 500 fraccionamientos irregulares, hoy en día solo 320, enfatizó. Lamentablemente propietarios han fallecido y muchos fraccionamientos quedaron sin los servicios básicos.

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