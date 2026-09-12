Estafan con la venta de terrenos

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

RIOVERDE.- Ciudadanos han sido estafados al comprar terrenos en diversos sectores del municipio, ya que muchos son fraccionamientos irregulares, se pide a la población checar las condiciones del predio que vayan a adquirir.

La titular de Catastro e Imagen Urbana, Mónica Satzuma Rodríguez, refiere que desafortunadamente decenas de familias han sido defraudadas en la compra de terrenos, ya que resulta que han sido vendidos hasta 3 veces los predios, los afectados se han acercado a pedir apoyo una o 2 personas por semana, ante las autoridades.

A los defraudados se les brinda la asesoría a los usuarios de manera gratuita, sin embargo es de vital importancia que antes de adquirir acudan al departamento de Catastro para conocer las condiciones del predio.

Años anteriores se contaba con 500 fraccionamientos irregulares, hoy en día solo 320, enfatizó. Lamentablemente propietarios han fallecido y muchos fraccionamientos quedaron sin los servicios básicos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí