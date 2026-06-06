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Este sábado, evento nacional de motocross

Se espera la llegada de competidores de varios estados de la república

Por Jesús Vázquez

Junio 06, 2026 03:00 a.m.
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Este sábado, evento nacional de motocross
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      Matehuala.- En rueda de prensa se dio a conocer que Matehuala será sede de un evento nacional de motocross en el que participarán motociclistas de varios estados de la República. Los organizadores esperan que esta competencia contribuya a atraer turismo y generar una importante derrama económica para la región.

      El evento se llevará a cabo este sábado y domingo en una pista ubicada a un costado de la carretera 57, cerca de un conocido hotel. 

      Se espera la participación de competidores provenientes de diversos estados del país, además de pilotos locales.

      Durante la presentación se informó que aunque existen pronósticos de lluvia para estos días, la competencia no será suspendida, por lo que se recomendó a los asistentes acudir preparados con impermeables, paraguas o toldos para protegerse de las condiciones climáticas.

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      Se dijo que se contará con el apoyo de corporaciones de auxilio y personal de emergencia, quienes estarán atentos para brindar atención inmediata a los participantes en caso de algún accidente. 

      En caso de ser necesario, los lesionados podrán ser trasladados rápidamente a un hospital para recibir atención médica especializada.

      Los organizadores señalaron que también se supervisará que todos los competidores utilicen el equipo completo de protección, con el objetivo de reducir riesgos y garantizar la seguridad durante la competencia. 

      Destacaron que este tipo de eventos deportivos benefician a la economía local, ya que generan una mayor ocupación hotelera y un incremento en la actividad comercial de restaurantes, fondas y pequeños negocios. 

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