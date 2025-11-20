logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FORTALECEN LAZOS DE AFECTO

Fotogalería

FORTALECEN LAZOS DE AFECTO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Esterilizan decenas de mascotas

Por Redacción

Noviembre 20, 2025 03:00 a.m.
A
Esterilizan decenas de mascotas

CIUDAD VALLES.- La dirección de Ecología llevó a cabo 45 esterilizaciones en el patio del edificio de La Colmena y quedarán pendientes 25 más.

Esta mañana, como parte de los convenios de colaboración entre la dirección a cargo de Julio César Otero Torres y la Secretaría de Salud, hubo 45 operaciones a mascotas de personas que provenían de la zona centro, la colonia Juárez y lugares cercanos, para con ello evitar la proliferación de más canes.

Quedaron pendientes de realizar otras 25 esterilizaciones, sin embargo, se levantó un padrón para que haya fecha pronto para los que no pudieron intervenir a sus perritos, pues sus propietarios han aceptado esterilizar sus mascotas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Inician actividades del UBRTON 2025
Inician actividades del UBRTON 2025

Inician actividades del UBRTON 2025

SLP

Carmen Hernández

Habrá una función de cine, este sábado

Por desfile, cerrarán calles de zona centro
Por desfile, cerrarán calles de zona centro

Por desfile, cerrarán calles de zona centro

SLP

Jesús Vázquez

Se pide usar vías alternas para el traslado

Hombre se suicida en su domicilio
Hombre se suicida en su domicilio

Hombre se suicida en su domicilio

SLP

Redacción

Cumple 70 años edificio de primera escuela secundaria
Cumple 70 años edificio de primera escuela secundaria

Cumple 70 años edificio de primera escuela secundaria

SLP

Redacción