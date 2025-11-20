Esterilizan decenas de mascotas

CIUDAD VALLES.- La dirección de Ecología llevó a cabo 45 esterilizaciones en el patio del edificio de La Colmena y quedarán pendientes 25 más.

Esta mañana, como parte de los convenios de colaboración entre la dirección a cargo de Julio César Otero Torres y la Secretaría de Salud, hubo 45 operaciones a mascotas de personas que provenían de la zona centro, la colonia Juárez y lugares cercanos, para con ello evitar la proliferación de más canes.

Quedaron pendientes de realizar otras 25 esterilizaciones, sin embargo, se levantó un padrón para que haya fecha pronto para los que no pudieron intervenir a sus perritos, pues sus propietarios han aceptado esterilizar sus mascotas.