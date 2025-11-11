logo pulso
Estudiantes gozarán de otro mega puente

Por Redacción

Noviembre 11, 2025 03:00 a.m.
A
Estudiantes gozarán de otro mega puente

CIUDAD VALLES.- Otro mega puente para los niños de educación básica, ni el viernes 14 ni el lunes 17 habrá clases. 

La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado dio a conocer que este vienes, en el Calendario Escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) se contempla una actividad del profesorado en la educación básica llamado “Registro de Calificaciones”, en el que los docentes pasarán de impartir clase a acometer obligaciones administrativas, por lo tanto, no habrá clases en los niveles educativos desde preescolar hasta secundaria. 

Aunado a ello, el 17 de noviembre no habrá clases por disposición oficial y por ende, los niños y adolescentes tendrán otro puente de cuatro días, antes de regresar al aula el 18 de noviembre.

Por lo que vuelven a gozar de varios días de vacaciones.

