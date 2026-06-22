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Evalúa PC daños en Noria de los Castillos

Muchos daños en viviendas y hasta escuelas

Por Jesús Vázquez

Junio 22, 2026 03:00 a.m.
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Evalúa PC daños en Noria de los Castillos
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      Matehuala.- La Coordinación Municipal de Protección Civil evalúa y da seguimiento a los daños ocasionados por las lluvias registradas en la comunidad de Noria de los Castillos.

      Derivado de las precipitaciones extraordinarias, se presentó el desbordamiento de un estanque debido a la acumulación excesiva de agua pluvial, situación que generó afectaciones en distintos puntos de la comunidad.

      Personal de Protección Civil Municipal realizó un censo de las familias afectadas con el objetivo de identificar necesidades prioritarias y canalizar los apoyos correspondientes, contribuyendo a la recuperación de las condiciones normales de la comunidad y a la continuidad de sus actividades cotidianas.

      Asimismo, se brindaron recomendaciones preventivas a la población para reducir riesgos y proteger su integridad física y patrimonio ante posibles eventos meteorológicos posteriores. 

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      Entre las principales medidas se encuentra mantenerse informados a través de los canales oficiales, evitar transitar por zonas inundadas y reportar cualquier situación de riesgo a las autoridades competentes.

      La Coordinación Municipal de Protección Civil mantiene comunicación permanente con los habitantes de la comunidad y continúa dando seguimiento a la situación, permaneciendo atenta para brindar apoyo adicional en caso de ser necesario.

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