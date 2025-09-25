logo pulso
Exigen castigar a un depredador de árboles

Por Redacción

Septiembre 25, 2025 03:00 a.m.
A
Exigen castigar a un depredador de árboles

CIUDAD VALLES.- Pensionado del Ayuntamiento mutiló árboles en el fraccionamiento El Sol y dejó la basura tirada en la vía pública, se quejaron vecinos de este sector de la ciudad que exigen sea castigado por su acción depredadora.

Un vecino de este sector, Felipe Orozco, cortó unos árboles de nim, al grado de la mutilación y abandonó los restos de esos brazos en el suelo de la calle Vía Láctea, desde el pasado jueves y, aunque hubo una denuncia ante la dirección de Ecología, los trabajadores de esta dependencia acudieron al lugar, pero no pasó nada, presumiblemente porque el señalado es un pensionado del Sindicato del Ayuntamiento y temen que haya proteccionismo de parte de Ecología, de acuerdo con un vecino que pidió no ser identificado por este medio.

La exigencia es que se aplique una acción legal contra el mutilador de los árboles ubicados en áreas verdes comunales y que recoja su basura.

