Extrabajador de constructora del Bienestar demanda indemnización

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CIUDAD VALLES.- Un hombre argumenta que la empresa constructora Lora (una de las que construye las Viviendas del Bienestar) lo despidió injustificadamente y no le daba seguro desde hacía más de un mes.

El trabajador dijo que no tuvo IMSS al menos durante dos meses y de pronto le dijeron que ya no se presentara a trabajar, dentro de la empresa Lora, que tiene su matriz en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Durante la semana pasada, hubo un reporte no oficial de un éxodo de trabajadores de las empresas que construyen las viviendas del Infonavit, por falta de prestaciones, sin embargo, no hubo comprobación al respecto.

El trabajador que pidió que se omitieran sus generales refirió que pedirá que se le dé la indemnización de ley.

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