logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

La primera torre residencial de The Park

Fotogalería

La primera torre residencial de The Park

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Extrabajador de constructora del Bienestar demanda indemnización

Por Redacción

Agosto 06, 2026 03:00 a.m.
A
Extrabajador de constructora del Bienestar demanda indemnización
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- Un hombre argumenta que la empresa constructora Lora (una de las que construye las Viviendas del Bienestar) lo despidió injustificadamente y no le daba seguro desde hacía más de un mes.

      El trabajador dijo que no tuvo IMSS al menos durante dos meses y de pronto le dijeron que ya no se presentara a trabajar, dentro de la empresa Lora, que tiene su matriz en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

      Durante la semana pasada, hubo un reporte no oficial de un éxodo de trabajadores de las empresas que construyen las viviendas del Infonavit, por falta de prestaciones, sin embargo, no hubo comprobación al respecto.

      El trabajador que pidió que se omitieran sus generales refirió que pedirá que se le dé la indemnización de ley.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Anuncian Campaña de Descacharrización
      Anuncian Campaña de Descacharrización

      Anuncian Campaña de Descacharrización

      SLP

      Carmen Hernández

      La finalidad es abatir el mosco transmisor del dengue

      Alertan a población por llamadas de extorsión
      Alertan a población por llamadas de extorsión

      Alertan a población por llamadas de extorsión

      SLP

      Carmen Hernández

      Arranca Campamento de Verano Deportivo
      Arranca Campamento de Verano Deportivo

      Arranca Campamento de Verano Deportivo

      SLP

      Jesús Vázquez

      Estrenará alcaldía 2 camiones de basura
      Estrenará alcaldía 2 camiones de basura

      Estrenará alcaldía 2 camiones de basura

      SLP

      Miguel Barragán