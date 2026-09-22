Falla tomógrafo del Hospital del Bienestar

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

RIOVERDE.- En el Hospital General del Bienestar el tomógrafo que se adquirió con valor de más de 28 millones de pesos, que fue adquirido hace un año pero no funciona, los pacientes tienen que ser enviados a San Luis Potosí y Ciudad Valles.

Cabe destacar que en julio del 2025, la presidenta de la República Claudia Sheinbaum, inauguró la ampliación de la Torre del Hospital Regional IMSS Bienestar, con una inversión de 500 millones de pesos.

Como parte del evento también se entregó un tomógrafo con un valor de 28.9 millones de pesos y un resonador magnético con valor de 66.6 millones de pesos.

La finalidad es que los pacientes pudieran acceder a los estudios de manera gratuita.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sin embargo, a más de un año que fueron entregados los equipos, hoy en día no funciona el tomógrafo.

Por lo que cada uno de los pacientes son enviados a Ciudad Valles y a San Luis Potosí.

Se desconoce las causas por las que no funcionan o que pasa con las pólizas de garantía.