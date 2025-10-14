Fallece joven al caer de un árbol

Cedral.- Un lamentable accidente cobró la vida de un joven quien cayó de un árbol en un domicilio particular, al lugar acudieron elementos de Protección Civil quienes alcanzaron a trasladar al joven a un hospital, lamentablemente horas más tarde perdió la vida.

Los hechos se presentaron la tarde del domingo en un domicilio particular, donde un joven de aproximadamente 25 años cayó de un árbol, los familiares al ver lo ocurrido inmediatamente pidieron apoyo a las corporaciones de emergencia, llegando al lugar paramédicos de Protección Civil a brindarle los primeros auxilios.

Los paramédicos valoraron las condiciones del afectado, que se encontraba inconsciente, inmediatamente lo abordaron a una camilla, y fue trasladado en la ambulancia a un hospital.

Lamentablemente se reportó que horas después debido a la gravedad de los golpes que sufrió al caer, el joven perdió la vida

Esta noticia dejó consternada a la población, ya que el joven era muy conocido en todo el municipio.