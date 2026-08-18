Fallece motociclista al embestirlo camioneta

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RIOVERDE.- Un motociclista pierda la vida al chocar contra una camioneta en la entrada a la comunidad de Miguel Hidalgo.

Los hechos ocurrieron en la carretera 70 en la entrada a Miguel Hidalgo, cuando un joven de 30 años de edad que circulaba en una motocicleta fue embestido por el conductor de una camioneta. Automovilistas que se percataron del accidente solicitaron el apoyo para que se le brindara auxilio al motociclista que quedó inerme a orilla de la carretera y requería atención inmediata.

Al lugar acudieron socorristas de la Cruz Roja, para brindar los primeros auxilios, quienes luego de evaluarlo se percataron que ya no tenía signos vitales.

Al lugar acudió personal de Servicios Periciales, quienes levantaron el cuerpo del infortunado para trasladarlo al Servicio Médico Legista y realizar la necropsia de ley, más tarde el cuerpo fue reclamado por sus familiares para brindarle cristiana sepultura.

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