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Falta de luz en los Juzgados, fue parcial

Por Redacción

Septiembre 12, 2026 03:00 a.m.
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Falta de luz en los Juzgados, fue parcial
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      CIUDAD VALLES.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) responde a la información proveída por personal de los Juzgados de Primera Instancia, en donde no hubo luz desde el lunes, hasta el miércoles, lo que afectó los procesos legales que tienen que tener un seguimiento estricto.

      El comunicado de la paraestatal niega que la falla se haya originado de un problema de la red general y explica que había un árbol estropeando las líneas de media tensión, entre una propiedad particular y los juzgados.

      Agregó que la energía eléctrica se recuperó el pasado miércoles 9 de septiembre, aunque en el texto no refiere que el problema de la falta de luz existía desde la primera hora del lunes 7 de septiembre.

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