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Cederán otros días a los tianguistas

Por Redacción

Julio 20, 2026 03:00 a.m.
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Cederán otros días a los tianguistas
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      CIUDAD VALLES.- La dirección de Comercio pactará días adicionales al tianguis, porque no se colocarán en días de fiesta por aniversario de Valles, para que se realicen las festividades sin interferirlas, alegan los tianguistas. 

      La dirección de Comercio del Ayuntamiento de esta localidad, a cargo de Mario Reyes Garza, entre otras instancias, tendrá las calles alrededor del mercado libres, el próximo fin de semana, del viernes 24 al domingo 26 de julio, por el aniversario 493 del municipio de Valles. 

      Dado que el acuerdo fue dejar que se lleven a cabo los actos conmemorativos, entonces el Gobierno municipal cederá días adicionales a los tianguistas, los días posteriores al fin de semana ya descrito. 

      Aunque todavía no se han determinado qué días estarán así, es un hecho que habrá permiso adicional para que se coloquen en el lugar del tianguis, ante la buena respuesta de los tianguistas.

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