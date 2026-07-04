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Falta de liquidez baja ventas en comercios

Deuda del IPA a productores cañeros

Por Redacción

Julio 04, 2026 03:00 a.m.
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Falta de liquidez baja ventas en comercios
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      CIUDAD VALLES.- El Ingenio Plan de Ayala debe tres preliquidaciones a los cañeros, causando falta de liquidez entre los agricultores y en el mercado local.

      Comerciantes de servicios como restaurantes, fondas y dueños de tiendas de ropa coinciden en que desde hace más de dos meses falta circulante en las calles y que las ventas han colapsado.

      Explican que una de las razones es porque los padres de familia están ahorrando para el regreso a clases, pero también ocurre un fenómeno económico en la actividad cañera: el Ingenio debe las preliquidaciones 11, 12 y 13, puesto que solamente han depositado parte de la número 10.

      Esto quiere decir que al menos durante mes y medio, la industria ha dejado de pagar a los agricultores, lapso que coincide con las quejas de falta de consumo en los diversos comercios de la ciudad.

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