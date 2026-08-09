Familia de pecaríes en el sur de Valles

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CIUDAD VALLES.- Familia de pecaríes fue encontrada cerca de fraccionamientos del sur de la zona urbana. Personal de Protección Civil hizo maniobras para la captura y reubicación de los animalitos.

A eso de las ocho de la mañana de este sábado, vecinos del rumbo que se encuentra entre Lomas del Yuejat y Lomas Poniente, reportaron que una manada de jabalíes (sic) rondaba las calles del sector.

Aunque hay parentesco genético, el ecologista Alejandro Aguilar Fernández ha dicho que este tipo de animales son pecaríes y son una especie de cerdo salvaje.

Los operarios de Protección Civil Municipal fueron requeridos luego de que elementos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente fueron notificados por Selva Teneek sobre la presencia de los animales.

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Luego se realizó la faena de atrapar a las dos hembras y el macho que andaban por el sur de la ciudad, que luego fueron liberados en las inmediaciones del Ejido Los Sabinos, una zona eminentemente rural.