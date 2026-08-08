Feligrés convulsiona, cae y se lesiona

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Ciudad Fernández.- Un feligrés que acudió a un evento en el Campo Ferrocarrilero convulsionó de maneras repentina cayó al piso y se lesionó la cabeza, el cual fue auxiliado por paramédicos.

Los hechos se presentaron la noche de ayer en el Campo Ferrocarrilero, cuando un feligrés que asistía a un evento se cayó, el hombre convulsionó y en su caída se causó algunas lesiones. Asistentes al evento solicitaron el apoyo a las corporaciones de emergencia.

Los paramédicos le brindaron los primeros auxilios y se percataron que se ocasionó una herida en la cabeza, siendo atendido de inmediato para que se estabilizara.

El lesionado no ameritó el traslado al Hospital Regional, ya que luego de la atención recibida se estabilizó y las lesiones fueron leves.

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