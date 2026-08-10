logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Disfrutó de su Baby Shower

Fotogalería

Disfrutó de su Baby Shower

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Feroz can ataca a joven y lo muerde

Por Carmen Hernández

Agosto 10, 2026 03:00 a.m.
A
Feroz can ataca a joven y lo muerde
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      RIOVERDE.- Un joven fue atacado por un perro por lo que debido a las lesiones que le provocó el can fue trasladado de emergencia al nosocomio, para recibir atención médica, por los riesgos que enfrenta de los mordiscos del perro. 

      Los hechos ocurrieron en la calle Bravo entre Madero y Juárez, cuando un joven de 20 años de edad transitaba tranquilamente, sin embargo, de manera repentina apareció un perro que lo atacó, el joven presentaba una mordida en la extremidad inferior derecha. 

      Por lo que fue trasladado de manera inmediata al centro médico para su valoración médica.  

      Hasta el momento se desconoce si la mascota contaba con las vacunas contra la rabia, lo que genera más temor en el joven.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Capturan bomberos víbora de cascabel
      Capturan bomberos víbora de cascabel

      Capturan bomberos víbora de cascabel

      SLP

      Redacción

      Arreglarán caminos dañados en la ZM
      Arreglarán caminos dañados en la ZM

      Arreglarán caminos dañados en la ZM

      SLP

      Carmen Hernández

      Lluvias causaron muchos desperfectos

      Campaña de esterilización canina
      Campaña de esterilización canina

      Campaña de esterilización canina

      SLP

      Carmen Hernández

      Rehabilitan camino a comunidad Limones
      Rehabilitan camino a comunidad Limones

      Rehabilitan camino a comunidad Limones

      SLP

      Jesús Vázquez

      Con maquinaria pesada fue habilitada la vialidad