Feroz can ataca a joven y lo muerde
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RIOVERDE.- Un joven fue atacado por un perro por lo que debido a las lesiones que le provocó el can fue trasladado de emergencia al nosocomio, para recibir atención médica, por los riesgos que enfrenta de los mordiscos del perro.
Los hechos ocurrieron en la calle Bravo entre Madero y Juárez, cuando un joven de 20 años de edad transitaba tranquilamente, sin embargo, de manera repentina apareció un perro que lo atacó, el joven presentaba una mordida en la extremidad inferior derecha.
Por lo que fue trasladado de manera inmediata al centro médico para su valoración médica.
Hasta el momento se desconoce si la mascota contaba con las vacunas contra la rabia, lo que genera más temor en el joven.
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