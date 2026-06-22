Festejan a padres de familia en el Cereso

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RIOVERDE.- Festejan a los padres de familia que están privados de su libertad en el Centro de Reinserción Social, quienes convivieron con sus familias al celebrarse el día del padre.

Desde temprana hora arribaron familiares de los reos para festejar a los padres, en el marco del Día del Padre.

En el Centro de Reinserción Social estuvo un grupo musical, que cantó varias melodías, que pusieron a bailar a los asistentes.

Los niños celebraron a sus padres, los cuáles pueden visitarlos los días jueves y domingo.

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Cabe destacar que los padres pasaron un rato feliz en familia, con la esperanza de que el tiempo pase volando para recuperar su libertad y volver a casa.