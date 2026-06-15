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Fiesta en Sacramento terminó en tragedia

Por Redacción

Junio 15, 2026 03:00 a.m.
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Fiesta en Sacramento terminó en tragedia
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      Matehuala.- La fiesta patronal en honor a San Antonio de Padua en la comunidad de Sacramento terminó en tragedia, pues durante la madrugada del domingo un hombre y una mujer que viajaban en motocicleta de regreso a Matehuala se impactaron contra un automóvil. 

      Corporaciones de auxilio trasladaron a los lesionados a un hospital, lamentablemente la joven de aproximadamente 20 años de edad perdió la vida al llegar al nosocomio.

      El accidentr se registró la madrugada del domingo, al terminar las fiestas patronales.

       Un hombre y una mujer que viajaban en motocicleta sobre la carretera de Sacramento a Matehuala se impactaron contra un automóvil, saliendo proyectados de la unidad. 

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      Testigos del accidente solicitaron de inmediato apoyo a través de los números de emergencia.

      Llegaron agentes de Protección Civil, quienes brindaron los primeros auxilios a las personas que viajaban en la motocicleta y luego las trasladaron a un hospital para recibir atención médica. 

      El automóvil era conducido por una mujer, la parte frontal del vehículo quedó completamente destrozada, afortunadamente la conductora no resultó lesionada.

      También acudieron elementos de la Policía y Tránsito Municipal para realizar las investigaciones correspondientes. 

      La motocicleta y el automóvil involucrados en el accidente fueron trasladados a la pensión, posteriormente se dio a conocer que la chica de 20 años lesionada perdió la vida en el hospital.

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