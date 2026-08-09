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Firman convenio de colaboración ICAT-CJM

Se brindará atención a mujeres que sufren hechos de violencia

Por Jesús Vázquez

Agosto 09, 2026 03:00 a.m.
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Firman convenio de colaboración ICAT-CJM
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      Matehuala.- El Centro de Justicia para las Mujeres (CJM) y el Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAT) firmaron un convenio de colaboración para trabajar conjuntamente y apoyar a las personas que requieran los servicios del CJM.

      La coordinadora del CJM visitó las instalaciones del ICAT con la finalidad de establecer alianzas y estrategias que permitan acercar beneficios a las usuarias del CJM, así como llevar a cabo pláticas preventivas dirigidas a las personas que acuden al ICAT. La coordinadora Sandra Flores Domínguez, acudió a las instalaciones del ICAT, donde se reunió con los encargados y acordaron unir esfuerzos para apoyar a las mujeres de Matehuala, como parte de esta colaboración, se contempla realizar una serie de pláticas informativas para dar a conocer los servicios, programas y apoyos que ofrece el CJM a quienes requieran atención.

      Las autoridades señalaron que este trabajo conjunto es importante, debido a que actualmente existen mujeres que viven situaciones de violencia, que al desconocer que existen instituciones que pueden brindarles apoyo, no solicitan ayuda.

      Por ello, se busca que mediante estas actividades más mujeres conozcan las alternativas de atención disponibles y sepan que pueden acudir al Centro de Justicia para las Mujeres con sede en Matehuala cuando enfrenten algún tipo de violencia en su hogar o en otro ámbito.

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