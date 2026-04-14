Fotos | El Río Valles, un muladar tras lluvias
Trabajadores municipales han laborado 24 horas para sacar hasta 12 toneladas de residuos
CIUDAD VALLES.- Personal del Ayuntamiento extrajo del Río Valles al menos unas 12 toneladas de basura y residuos que bajaron del Arroyo de los Puercos y de otros afluentes con la lluvia de este domingo en la noche y lunes en la madrugada..."y lo que falta por bajar", refirió uno de los obreros.
La lluvia intensa hizo correr enormes cantidades de agua de los mencionados arroyos con los desechos dejándolos estancados en varios tramos con menos nivel.
Para el mediodía de hoy, los obreros habían sacado 12 toneladas de basura agolpada o atorada en el vado y esas cantidades, amontonadas sobre la base del puente no era ni la mitad de lo que los ciudadanos han tirado a arroyos en los últimos meses.
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"Y lo que falta por bajar", apuntó uno de los trabajadores del Gobierno municipal, que les generará trabajo extra.
El río Valles, casi en escala crítica
CIUDAD VALLES.- El río Valles se encuentra a ocho centímetros de la escala crítica mínima, de acuerdo con el reporte de la Estación Meteorológica de Santa Rosa. Baja a 48 centímetros el nivel del afl...
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