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Fotos | El Río Valles, un muladar tras lluvias

Trabajadores municipales han laborado 24 horas para sacar hasta 12 toneladas de residuos

Por Huasteca Hoy

Abril 14, 2026 03:00 a.m.
A
Fotos | El Río Valles, un muladar tras lluvias

CIUDAD VALLES.- Personal del Ayuntamiento extrajo del Río Valles al menos unas 12 toneladas de basura y residuos que bajaron del Arroyo de los Puercos y de otros afluentes con la lluvia de este domingo en la noche y lunes en la madrugada..."y lo que falta por bajar", refirió uno de los obreros.

La lluvia intensa hizo correr enormes cantidades de agua de los mencionados arroyos con los desechos dejándolos estancados en varios tramos con menos nivel. 

Para el mediodía de hoy, los obreros habían sacado 12 toneladas de basura agolpada o atorada en el vado y esas cantidades, amontonadas sobre la base del puente no era ni la mitad de lo que los ciudadanos han tirado a arroyos en los últimos meses.

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"Y lo que falta por bajar", apuntó uno de los trabajadores del Gobierno municipal, que les generará trabajo extra.

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