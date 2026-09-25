Frustran policías extorsión telefónica

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Matehuala.- Oficiales de la Policía Municipal localizaron a una persona de sexo masculino víctima de extorsión telefónica, a quien por medio de amenazas e intimidaciones le exigían una fuerte suma de dinero; además, ya lo habían aislado de toda comunicación con sus familiares.

La víctima ya era buscada por sus familiares, pero al no localizarlo, pidieron la ayuda de los agentes de la Policía Municipal, quienes iniciaron un operativo especial por las diferentes calles de la ciudad para localizar al hombre.

El hombre fue localizado en la calle Julián de los Reyes, en la zona centro de la ciudad, buscaba cómo obtener dinero para realizar un depósito en una tienda de conveniencia a una cuenta desconocida que le habían dicho vía telefónica.

Los oficiales lo abordaron e indicaron que se trataba de una extorsión y lo llevaron con sus familiares, a quienes se les orientó para que no caigan más en este tipo de estafas.

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Este problema, se está incrementando en Matehuala, donde personas de todas las edades están cayendo en las llamadas de extorsión, esto a pesar de todas las campañas que se han llevado a cabo para combatir esta problemática, por lo que se pide a la población evitar contestar llamadas de números desconocidos y, en el caso de contestar y que intenten extorsionarlos, colgar de inmediato y denunciar la llamada al 911.