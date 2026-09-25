logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Fotogalería | Netanyahu llega a la ONU entre protestas y reclamos de arresto

Fotogalería

Fotogalería | Netanyahu llega a la ONU entre protestas y reclamos de arresto

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Frustran policías extorsión telefónica

Mediante operativo, lograron localizar al afectado

Por Redacción

Septiembre 25, 2026 03:00 a.m.
A
Frustran policías extorsión telefónica
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Matehuala.- Oficiales de la Policía Municipal localizaron a una persona de sexo masculino víctima de extorsión telefónica, a quien por medio de amenazas e intimidaciones le exigían una fuerte suma de dinero; además, ya lo habían aislado de toda comunicación con sus familiares.

      La víctima ya era buscada por sus familiares, pero al no localizarlo, pidieron la ayuda de los agentes de la Policía Municipal, quienes iniciaron un operativo especial por las diferentes calles de la ciudad para localizar al hombre.

      El hombre fue localizado en la calle Julián de los Reyes, en la zona centro de la ciudad, buscaba cómo obtener dinero para realizar un depósito en una tienda de conveniencia a una cuenta desconocida que le habían dicho vía telefónica. 

      Los oficiales lo abordaron e indicaron que se trataba de una extorsión y lo llevaron con sus familiares, a quienes se les orientó para que no caigan más en este tipo de estafas.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Este problema, se está incrementando en Matehuala, donde personas de todas las edades están cayendo en las llamadas de extorsión, esto a pesar de todas las campañas que se han llevado a cabo para combatir esta problemática, por lo que se pide a la población evitar contestar llamadas de números desconocidos y, en el caso de contestar y que intenten extorsionarlos, colgar de inmediato y denunciar la llamada al 911.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Pronostican un fin de semana lluvioso
      Pronostican un fin de semana lluvioso

      Pronostican un fin de semana lluvioso

      SLP

      Redacción

      Mujer secuestra a su padrasto; quiere que le deje su herencia
      Mujer secuestra a su padrasto; quiere que le deje su herencia

      Mujer secuestra a su padrasto; quiere que le deje su herencia

      SLP

      Redacción

      La hija del afectado demanda apoyo de autoridades

      Atiende Protección Civil llamadas de auxilio
      Atiende Protección Civil llamadas de auxilio

      Atiende Protección Civil llamadas de auxilio

      SLP

      Carmen Hernández

      Este domingo, primera carrera de panzones
      Este domingo, primera carrera de panzones

      Este domingo, primera carrera de panzones

      SLP

      Jesús Vázquez

      Actividades de fiestas patronales de San Miguelito