Frutas aumentan de valor

RIOVERDE.- Los precios de las verduras se han mantenido estables las comunes de uso diario en el hogar no han incrementado su costo, aunque las frutas exóticas si han incrementado su costo.

Salvador Castro comerciante, dio a conocer que el jitomate que tenía un costo de 18 pesos ha reducido su valor hasta 13 pesos.

La cebolla está a la venta a 14 pesos el kilo, pero se tiene pronosticado pronto tenga un incremento.

La mayoría de la fruta ha aumentado su valor, como el kilogramo de manzana que se incrementó a 54 pesos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Otro caso es la papaya, piña y melón que estaban en costo de 20 pesos el kilogramo ahora está a 24 pesos.

En cuanto a las frutas exóticas que son de importación como la granada su costo ya supera los 60 pesos el kilo y la mandarina sin semilla 60 pesos.

Finalmente señaló que los precios se mantienen en un estándar de valor, pero que probablemente esperan un repunte en 15 días, que afectará el bolsillo de las amas de casa.