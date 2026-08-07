logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

La primera torre residencial de The Park

Fotogalería

La primera torre residencial de The Park

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Fue dado de alta hombre mutilado

Por Redacción

Agosto 07, 2026 03:00 a.m.
A
Fue dado de alta hombre mutilado
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- Con custodia de la Policía Municipal sigue el hombre que fue amarrado a un poste el lunes, quien fue dado de alta el mismo lunes en la tarde, por médicos del IMSS.

      Debido a que hasta ahora su calidad judicial es de víctima, la misma tarde del día que fue hallado atado a un poste Pedro N., fue dado de alta del Seguro Social (donde se le curó y operó la mano mutilada) y se fue para su casa, no sin antes ser custodiado por policías municipales, como medida de protección, dada la situación en la que fue encontrado y publicado en todas las redes y medios de comunicación.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Acercan servicios de salud a comunidades
      Acercan servicios de salud a comunidades

      Acercan servicios de salud a comunidades

      SLP

      Carmen Hernández

      Colonos protestan en oficinas de CFE
      Colonos protestan en oficinas de CFE

      Colonos protestan en oficinas de CFE

      SLP

      PULSO

      Integran Consejo Consultivo de Desarrollo Municipal
      Integran Consejo Consultivo de Desarrollo Municipal

      Integran Consejo Consultivo de Desarrollo Municipal

      SLP

      Jesús Vázquez

      Arrancó campamento cultural
      Arrancó campamento cultural

      Arrancó campamento cultural

      SLP

      Jesús Vázquez