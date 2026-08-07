Fue dado de alta hombre mutilado

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CIUDAD VALLES.- Con custodia de la Policía Municipal sigue el hombre que fue amarrado a un poste el lunes, quien fue dado de alta el mismo lunes en la tarde, por médicos del IMSS.

Debido a que hasta ahora su calidad judicial es de víctima, la misma tarde del día que fue hallado atado a un poste Pedro N., fue dado de alta del Seguro Social (donde se le curó y operó la mano mutilada) y se fue para su casa, no sin antes ser custodiado por policías municipales, como medida de protección, dada la situación en la que fue encontrado y publicado en todas las redes y medios de comunicación.