Fuga de gas provoca movilización policiaca

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RIOVERDE.- Gran movilización policíaca generó una fuga de gas en un sistema de refrigeración industrial que se registró en la Bodega Aurrera.

Los hechos ocurrieron la mañana del domingo, cuando la calle Doctor Islas fue resguardada por elementos de Protección Civil, cuerpo de bomberos y Guardia Civil Municipal, generando curiosidad porque autoridades no informaban los motivos de estas medidas.

Horas más tarde se dio a conocer que todo fue motivado porque se acudió a controlar una fuga de gas de un sistema de refrigeración de la tienda departamental.

A la llegada de las corporaciones de seguridad de inmediato se tomaron acciones para garantizar la seguridad de los trabajadores y consumidores.

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La fuga fue detectada en una conexión asociada a uno de los compresores del sistema de refrigeración.

Para evitar riesgos, se suspendió de manera temporal el área de racks, hasta que sea corregida la observación.

Lo que se busca es que estén las condiciones necesarias para operar esta área y evitar una contingencia mayor.