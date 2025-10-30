logo pulso
Estado

Fui relegada del partido: Esther Mtz.

Por Redacción

Octubre 30, 2025 03:00 a.m.
A
Fui relegada del partido: Esther Mtz.

CIUDAD VALLES.- No acudí a la toma de protesta del PRI porque tiene mucho que me había relegado, dijo Esther Martínez, única regidora priista de Valles. 

Dijo que, primero que nada, Sara Rocha Medina, presidenta estatal del tricolor, nunca la reconoció como priista con cargo público, como debió haber hecho desde el inicio de la actual administración y, en segundo lugar, César González García le ha reprochado que no se ha acercado al nuevo PRI vállense.

Sin embargo, ella replica con el argumento de que a ella no se le toma en cuenta para actividades, ni para actos públicos de importancia del partido como el del domingo.

Culminó tajante con que ya no es priista, ella está fuera del partido, aunque le falte hacer el trámite oficial de su renuncia a la militancia.

