Funcionaria del DIF déspota e impuntual

Rioverde.- Critican habitantes que delegada regional del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Erika Loredo llegó con 2 horas de retraso a reunión con familias de la comunidad de San Francisco de Asís y todavía de paso hasta los regañó.

Vecinos de la comunidad dieron a conocer que la delegada convocó a las madres de familia a una reunión a las 3 de la tarde en el salón ejidal, por lo que resulta incongruente y de mal gusto el trato que recibieron de parte de la funcionaria.

Los habitantes tuvieron que esperar hasta las 5 de la tarde, el tema a tratar fue la entrega de desayunos escolares. Sin embargo, las amas de casa que tenían múltiples quehaceres en casa, mostraron su descontento por la falta de respeto de la funcionaria estatal impuntual y déspota.

La delegada les advirtió que la mamá, que esté molesta por el horario se puede retirar.

Por lo que las familias de San Francisco molestas manifestaron que la ciudadanía son los patrones y que con los impuestos se les paga a los funcionarios, por lo que exigen se ponga orden con los funcionarios, para que brinden un buen trato.