logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ES AMOR!

Fotogalería

¡ES AMOR!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Ganado suelto, un peligro en carretera

Provocan accidentes que pueden resultar de fatales consecuencias

Por Carmen Hernández

Noviembre 15, 2025 03:00 a.m.
A
Ganado suelto, un peligro en carretera

RIOVERDE.- El ganado suelto en las comunidades representa un riesgo para los automovilistas, porque los animales provocan accidentes al caminar por la ruta asfáltica, sobre todo durante la noche. 

Automovilistas dieron a conocer que el ganado suelto en los caminos vecinales y carreteras son un problema de seguridad que llega a provocar tragedias.  

Señalaron que los animales salen de manera sorpresiva y se atraviesan en la carretera por lo que el conductor tiene que realizar diversas maniobras para evitar un accidente, que puede resultar de consecuencias fatales. 

Mencionaron que es de vital importancia que los productores vigilen que los animales no anden sueltos, porque son un riesgo para los automovilistas, por el peligro que representan ya que comúnmente los choferes vienen circulando a altas velocidades.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Incendio forestal arrasa con varias hectáreas
Incendio forestal arrasa con varias hectáreas

Incendio forestal arrasa con varias hectáreas

SLP

Carmen Hernández

El fuego se propagó porque la maleza estaba seca

Promueven cuidado del agua en escuelas
Promueven cuidado del agua en escuelas

Promueven cuidado del agua en escuelas

SLP

Jesús Vázquez

Minimiza titular de Sedesore a Tecmol
Minimiza titular de Sedesore a Tecmol

Minimiza titular de Sedesore a Tecmol

SLP

Redacción

Apoyos de despensa los entrega esta instancia, dice

Que Ayuntamiento pague estudios de factibilidad: SCT
Que Ayuntamiento pague estudios de factibilidad: SCT

Que Ayuntamiento pague estudios de factibilidad: SCT

SLP

Redacción