Ganado suelto, un peligro en carretera
Provocan accidentes que pueden resultar de fatales consecuencias
RIOVERDE.- El ganado suelto en las comunidades representa un riesgo para los automovilistas, porque los animales provocan accidentes al caminar por la ruta asfáltica, sobre todo durante la noche.
Automovilistas dieron a conocer que el ganado suelto en los caminos vecinales y carreteras son un problema de seguridad que llega a provocar tragedias.
Señalaron que los animales salen de manera sorpresiva y se atraviesan en la carretera por lo que el conductor tiene que realizar diversas maniobras para evitar un accidente, que puede resultar de consecuencias fatales.
Mencionaron que es de vital importancia que los productores vigilen que los animales no anden sueltos, porque son un riesgo para los automovilistas, por el peligro que representan ya que comúnmente los choferes vienen circulando a altas velocidades.
