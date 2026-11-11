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Granizada pinta de blanco Vanegas

Por fortuna no hubo personas lesionadas ni daños materiales

Por Jesús Vázquez

Noviembre 11, 2026 03:00 a.m.
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Granizada pinta de blanco Vanegas
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      MATEHUALA.- Este lunes se registró una fuerte granizada en el municipio de Vanegas, perteneciente al Altiplano Potosino. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas ni se reportaron daños materiales en la localidad, como ha ocurrido en otras ocasiones durante fuertes granizadas.

      El pueblo de Vanegas se vistió de blanco luego de que el granizo cubriera calles, techos y diferentes espacios de la ciudad dejando un paisaje poco habitual que llamó la atención de sus habitantes.  La caída de granizo sorprendió a los pobladores, quienes pudieron observar cómo en cuestión de minutos varias zonas del municipio quedaron cubiertas por una capa blanca. Algunos ciudadanos compartieron imágenes de este fenómeno natural a través de las redes sociales.

      A pesar de la intensidad de la granizada, la situación no pasó a mayores y no se reportaron personas lesionadas. Asimismo, no se tuvo conocimiento de afectaciones importantes en viviendas o vehículos. Este fenómeno meteorológico dejó una imagen diferente del municipio de Vanegas, donde sus habitantes fueron testigos de una tarde en la que el granizo convirtió sus calles en un paisaje blanco.

      Los ciudadanos reportaron que desde hace ya muchos años no se veía este fenómeno natural en la ciudad, pues aunque ha caído granizo no había pasado como este lunes por la tarde donde fue una gran cantidad la que cayó, llenándose la ciudad de granizo.

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