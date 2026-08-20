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Grecia P. es directora de Psicología del DIF

Por Jesús Vázquez

Agosto 20, 2026 03:00 a.m.
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Grecia P. es directora de Psicología del DIF
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      VILLA DE LA PAZ.- Con el objetivo de fortalecer la atención que se brinda a las familias del municipio paceño, se llevó a cabo el nombramiento de Grecia María Palos Sauceda, directora al área de Psicología del Sistema Municipal DIF de Villa de la Paz.

      La nueva integrante se sumará a las actividades del área de Psicología, donde se brindará atención y orientación a las personas que requieran acompañamiento, contribuyendo al bienestar de las familias paceñas. 

      La incorporación de Palos Sauceda representa un esfuerzo por fortalecer los servicios que ofrece el Sistema Municipal DIF, especialmente en materia de atención y orientación psicológica.

      El área de Psicología desempeña una función importante dentro de los servicios de asistencia social, al ofrecer espacios de escucha y orientación para niñas, niños, adolescentes, adultos y familias que atraviesan diferentes situaciones que pueden afectar 

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      su bienestar.

      Con esta incorporación, el Sistema Municipal DIF de Villa de la Paz busca continuar ampliando y mejorando sus servicios, trabajando de manera cercana con la ciudadanía y generando acciones que contribuyan al bienestar integral de las familias del municipio.

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