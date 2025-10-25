logo pulso
¡EL AMOR LOS UNE!

¡EL AMOR LOS UNE!

Grilla y entrega de apoyos en Matlapa

Abuchean a alcaldesa, otorgan despensa y recursos a damnificados

Por Redacción

Octubre 25, 2025 03:00 a.m.
A
Grilla y entrega de apoyos en Matlapa

CIUDAD VALLES.- Abuchean a alcaldesa de Matlapa en entrega de recursos de Bienestar a damnificados, piensan en un ardid político de la familia Ortega, pero Bienestar advierte posible confusión.

Un grupo de personas gritaron “¡fuera!” a la munícipe matlapense, Marychuy Rivera Rosales cuando arribaba a la galera de entrega de apoyos federales de 20 mil pesos y una despensa que entregó la administración estatal de Bienestar, a cargo de Guillermo Morales López.

Rivera Rosales arribó al lugar al mismo tiempo que los elementos del Ejército que llevaban a resguardo los recursos y despensas y según gente de Bienestar, eso se pudo haber mal interpretado entre los asistentes como un ardid de la alcaldía de adjudicarse la facultad de entregar los apoyos.

Sin embargo, personal de la alcaldía (del Partido Verde) consideró que los ahora morenistas, otrora panistas y adversarios de Rivera, miembros de la familia Ortega pudieron haber azuzado a los beneficiarios contra la munícipe.

Aunque el acto de entrega sufrió dilación por este motivo, Bienestar reportó haber entregado todos los apoyos en Matlapa este pasado jueves.

