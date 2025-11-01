Guías huastecos se quejan por cobro en paraje la Media Luna

CIUDAD VALLES.- Guías y prestadores de servicios turísticos de la Huasteca se quejan de que, a pesar de llevar cientos de turistas en días de asueto a la Media Luna, les quieran cobrar la entrada. Emitieron su queja a la secretaria de Turismo, Yolanda Cepeda Echavarría.

Un par de guías que pidieron reservar sus nombres porque están en trámites de queja ante la Secretaría de Turismo (Sectur) del Estado, se quejaron de que en el paraje y centro turístico de renombre nacional del municipio de Rioverde han estado cobrando su entrada, cuando ellos son los que llevan a cientos o hasta miles de turistas durante todo un año a ese lugar de recreación y sumersión, famoso en todo México.

Parte de la diatriba de los guías, que cuentan con certificación de la Sectur Federal y que tienen cursos de actualización cada año, es que se trata de personas que manejan grupos de visitantes con la responsabilidad y profesionalismo, además de que contribuyen con la economía local por el simple hecho de llevar a los visitantes, cada temporada de asueto.

La queja formal la presentarán ante Yolanda Cepeda en el decurso de la semana que entra.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí