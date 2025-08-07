Habrá campaña de certificación de CURP

Matehuala.- Preparan la campaña gratuita de certificación de CURP y enmiendas administrativas, que se llevarán a cabo en coordinación con la Dirección General del Registro Civil del Estado, en beneficio de la población para que aprovecha esta oportunidad.

Este esfuerzo conjunto fue acordado en la reunión donde se ultimaron los detalles de esta campaña que se llevará a cabo con personal de la dependencia estatal.

Desde el miércoles y hasta el sábado en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, se estarán recibiendo los documentos de las personas interesadas en realizar este trámite, en la Oficialía del Registro Civil de Matehuala.

Quienes quieran realizar este trámite deberán llevar los siguientes documentos, acta de nacimiento de la persona interesada, solicitud, proporcionada en la Oficialía del Registro Civil y copia fiel, según el tipo de trámite a realizar, los interesados podrán acudir a las oficinas del Registro Civil ubicada en la calle Cuauhtémoc de la zona centro de la ciudad.

Durante estas fechas, el personal de la Oficialía brindará asesoría y además integrará los expedientes con los documentos necesarios para cada uno de los trámites en particular, los cuales serán turnados a la Dirección del Registro Civil del Estado.

Posteriormente, se informará a la ciudadanía la fecha oficial de la campaña, en la cual personal de la Oficialía estatal acudirá directamente a Matehuala para atender y concluir los trámites.

Es importante recordar que el trámite debe ser realizado por la persona interesada, salvo en situaciones especiales debidamente justificadas.

El Gobierno Municipal agradece la disposición para acercar estos servicios gratuitos que garantizan certeza jurídica a las familias.