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Habrá consulta ciudadana para los parquímetros

Se invita a la población y dirigentes para que emitan su opinión

Por Carmen Hernández

Agosto 06, 2026 03:00 a.m.
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Habrá consulta ciudadana para los parquímetros
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      RIOVERDE.- Este próximo viernes en el IMAC se llevará a cabo la consulta para la implementación de Parquímetros en la zona centro del municipio, para ello se llevará a cabo la consulta a la población para conocer su punto de vista.  

      Las autoridades municipales dieron a conocer que se tiene todo listo para la consulta ciudadana,  es por ello que se invita a la población para que acuda y emita su opinión respecto a este cobro que se hará por estacionarse en áreas de la zona centro.  

      La consulta se realizará este viernes a partir de las 10 de la mañana en las instalaciones del Instituto Municipal de Arte y Cultura. 

      Es por ello que se le pide a la población acuda a emitir su opinión, ya que será un cobro que impactará a todos en general.  

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      Se dijo que el dinero que se recaude será destinado para el municipio, quien se encargará de administrar los recursos en obras y servicios en beneficio de la población.  Se informó que el programa contempla un cobro a los motociclistas de 2 pesos la hora.

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