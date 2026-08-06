Habrá consulta ciudadana para los parquímetros

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RIOVERDE.- Este próximo viernes en el IMAC se llevará a cabo la consulta para la implementación de Parquímetros en la zona centro del municipio, para ello se llevará a cabo la consulta a la población para conocer su punto de vista.

Las autoridades municipales dieron a conocer que se tiene todo listo para la consulta ciudadana, es por ello que se invita a la población para que acuda y emita su opinión respecto a este cobro que se hará por estacionarse en áreas de la zona centro.

La consulta se realizará este viernes a partir de las 10 de la mañana en las instalaciones del Instituto Municipal de Arte y Cultura.

Es por ello que se le pide a la población acuda a emitir su opinión, ya que será un cobro que impactará a todos en general.

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Se dijo que el dinero que se recaude será destinado para el municipio, quien se encargará de administrar los recursos en obras y servicios en beneficio de la población. Se informó que el programa contempla un cobro a los motociclistas de 2 pesos la hora.