Habrá talleres para manualidades de día de muertos

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

RIOVERDE.-Todo listo para realizar el Festival del Día de Muertos, habrá talleres de manualidades y pan de muerto.

El Desarrollo Integral de la Familia (Dif) a cargo de Karina Quintero dio a conocer que se tiene todo listo para el Festival del Día de Muertos, como parte de esta festividad, el próximo 16 de octubre en la comunidad de Adjuntas se realizará el taller de coronas alusivo al Día de Muertos.

Los días 15 y 16 de octubre en la Cofradía Casa Pastoral, talleres de coronas, pinturas de calabaza, cupo limitado.

Mientras que en la Delegación de Pastora este próximo 20 de octubre se realizará un taller de pan de muerto, también se contará con cine al aire libre.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En San Bartolo el 23 de octubre, Pinta tu calabaza, se invita a la población en general para que aproveche los cursos y se inscriba porque se tendrá cupo limitado en todos los talleres a desarrollar.