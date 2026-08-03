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Hijos quitan tarjeta de Bienestar a papás

Por Redacción

Agosto 03, 2026 03:00 a.m.
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Hijos quitan tarjeta de Bienestar a papás
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      CIUDAD VALLES.- Lamenta directora de Atención al Adulto Mayor, Aracely Vázquez Esparza que la mayoría de los abusos a viejos sea para poder quitarles su tarjeta de Bienestar.

      La funcionaria explicó que en una gran mayoría de los casos de maltrato o de marginación de adultos mayores, han encontrado un común denominador: los hijos se apoderan de la tarjeta de Bienestar y, obviamente del ingreso bimestral de los adultos mayores de su casa, dejando, en algunos casos, a los ancianos sin un solo peso del apoyo federal.

      Las denuncias suelen llegar de otros familiares o de vecinos de los afectados y la intervención de la gente de su oficina ha convenido con que se le regrese el plástico a los adultos mayores, so pena de enfrentar un proceso.

      Los adultos suelen ser condescendientes y no denuncian legalmente, solamente quieren de regreso su apoyo.

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