RIOVERDE.- Todo listo para la Feria del Juguete que se realizará del 15 de diciembre al 6 de enero se instalarán varios módulos en la Plaza Fundadores, donde comerciantes ofrecerán diversos tipos de juguetes.

El titular de Comercio Francisco Javier Torres Pérez, dio a conocer que se está trabajando con los comerciantes para establecer estrategias de la venta de juguetes que llevarán a cabo.

La Feria del Juguete se llevará a cabo del 15 de diciembre al 6 de enero en la Plaza Fundadores y en el lado sur de la plaza, donde se instalarán los módulos de vendimia.

Estarán participando artesanos y comerciantes que se dedican a la venta de regalos, juguetes, bisutería, flores, dulces, juguetes tradicionales, entre otros artículos.

Es por ello que se invita a la población en general para que acudan y apoyen a los comerciantes, adquiriendo los regalos, los juguetes que estarán en venta serán a precios accesibles.

Se vigilará que no se expenda pirotecnia y para ello se trabajará de manera coordinada con el titular de Protección Civil, para realizar diversos operativos.