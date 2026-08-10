Hombre se accidenta al convulsionar

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RIOVERDE.- Un hombre sufre accidente al convulsionar de manera repentina en una calle de la zona centro y caer al piso.

Los hechos ocurrieron la tarde del domingo en la calle Jiménez entre Gama y Doctor Islas, cuando un hombre realizaba compras en el tianguis, repentinamente convulsionó cayendo al piso y provocándose algunos daños, personas que se percataron del estado de salud del hombre pidieron apoyo.

Fue solicitado apoyo de las corporaciones de emergencia, acudiendo elementos de la Cruz Roja quienes le brindaron los primeros auxilios.

Por fortuna el hombre no requirió ser trasladado a recibir atención médica a un hospital, pues las lesiones sufridas fueron leves.

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