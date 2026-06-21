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Hombre se golpea con ventana y se lesiona

Por Carmen Hernández

Junio 21, 2026 03:00 a.m.
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Hombre se golpea con ventana y se lesiona
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      RIOVERDE.- Hombre sufre una herida en la cabeza al golpearse con una ventana de un negocio, debido a este incidente personal de Protección Civil realizo una recomendación. 

      El coordinador de Protección Civil Municipal José de Jesús Hernández Juárez dio a conocer que se están atendiendo todas las llamadas de auxilio. 

      Refiere que se acudió a un accidente donde un hombre sufrió una lesión en la cabeza. 

      La herida fue provocada por una ventana sobresaliente de un negocio.   De inmediato se verifico el establecimiento y se le solicitó al administrador del negocio, que realizara las adecuaciones necesarias para evitar más accidentes y proteger a los transeúntes que transitan por esta importante vía pública.

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      Aunque no se hiso caso de la atención médica que requirió el lesionado, argumentando que fue el responsable de las lesiones.

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