Hombre se golpea con ventana y se lesiona
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RIOVERDE.- Hombre sufre una herida en la cabeza al golpearse con una ventana de un negocio, debido a este incidente personal de Protección Civil realizo una recomendación.
El coordinador de Protección Civil Municipal José de Jesús Hernández Juárez dio a conocer que se están atendiendo todas las llamadas de auxilio.
Refiere que se acudió a un accidente donde un hombre sufrió una lesión en la cabeza.
La herida fue provocada por una ventana sobresaliente de un negocio. De inmediato se verifico el establecimiento y se le solicitó al administrador del negocio, que realizara las adecuaciones necesarias para evitar más accidentes y proteger a los transeúntes que transitan por esta importante vía pública.
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Aunque no se hiso caso de la atención médica que requirió el lesionado, argumentando que fue el responsable de las lesiones.
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