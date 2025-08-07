Hoy, muestra gastronómica
Será con platillos elaborados con maíz, como tamales, elotes, pozole y atole
RIOVERDE.- Hoy a partir de las 5 de la tarde se llevará a cabo la muestra gastronómica con las Manos en la Masa, en la Plaza Constitución.
La presidenta del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Karina Quintero, dio a conocer que continúan las fiestas por el 408 aniversario de la Fundación de Rioverde, por ello se va a celebrar con sabor y tradición la muestra gastronómica.
La muestra “Con las manos en la masa” será un homenaje a nuestras raíces y al maíz que se produce en nuestras comunidades.
Sólo estarán participando platillos donde el maíz sea el ingrediente principal como tamales, elotes, pozole, tortillas, enchiladas y atole.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Es por ello que se le invita a la población en general para que participen en el evento a realizarse en la Plaza Constitución a partir de las 5 de la tarde y poder disfrutar como parte de este evento la presentación de Músicos de Vara, además de disfutar de los platillos.
no te pierdas estas noticias
Excavan pozo pero aún no hallan agua
Miguel Barragán
En Miravalles se han perforado 238 metros y no aparece el recurso hídrico