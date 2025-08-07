logo pulso
Hoy, muestra gastronómica

Será con platillos elaborados con maíz, como tamales, elotes, pozole y atole

Por Carmen Hernández

Agosto 07, 2025 03:00 a.m.
A
Hoy, muestra gastronómica

RIOVERDE.- Hoy a partir de las 5 de la tarde se llevará a cabo la muestra gastronómica con las Manos en la Masa, en la Plaza Constitución.

La presidenta del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Karina Quintero, dio a conocer que continúan las fiestas por el 408 aniversario de la Fundación de Rioverde, por ello se va a celebrar con sabor y tradición la muestra gastronómica. 

La muestra “Con las manos en la masa” será un homenaje a nuestras raíces y al maíz que se produce en nuestras comunidades. 

Sólo estarán participando platillos donde el maíz sea el ingrediente principal como tamales, elotes, pozole, tortillas, enchiladas y atole.

Es por ello que se le invita a la población en general para que participen en el evento a realizarse en la Plaza Constitución a partir de las 5 de la tarde y poder disfrutar como parte de este evento la presentación de Músicos de Vara, además de disfutar de los platillos.

