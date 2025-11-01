logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LOS NIÑOS DIFUNTOS

Fotogalería

LOS NIÑOS DIFUNTOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Impacta motociclista contra automóvil

Por Redacción

Noviembre 01, 2025 03:00 a.m.
A
Impacta motociclista contra automóvil

Matehuala.- Ayer por la mañana ocurrió un desigual choque entre un motociclista y un automóvil en la esquina de Bulevar Carlos Lasso y Mariano Matamoros, al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja para brindar auxilio al conductor de la motocicleta, que solo sufrió leves raspones.

Los hechos se generaron cuando el conductor de un automóvil y un motociclista se impactaron, por no tomar las debidas precauciones y el exceso de velocidad en calles de la zona centro de la ciudad, testigos del accidente solicitaron auxilio a corporaciones de emergencia para brindar atención al motociclista, que fue el afectado. 

Al lugar llegaron los paramédicos de Cruz Roja quienes luego de valorar l conductor de la motocicleta, el hombre presentaba leves lesiones que no eran de gravedad por lo que fue atendido en el lugar y no amerito traslado hospitalario.

Al lugar también llegaron los elementos de Tránsito y Vialidad para llevar a cabo las debidas investigaciones del accidente y deslindar responsabilidades, así mismo los vehículos que participaron en el accidente fueron enviados a la pensión. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Realizarán jornada de vacunación
Realizarán jornada de vacunación

Realizarán jornada de vacunación

SLP

Carmen Hernández

La campaña se llevará a cabo en el Hospital Rural 41 del IMSS

Obtiene René Ortiz el tercer lugar en maratón
Obtiene René Ortiz el tercer lugar en maratón

Obtiene René Ortiz el tercer lugar en maratón

SLP

Carmen Hernández

Inauguran arco monumental en Mercados
Inauguran arco monumental en Mercados

Inauguran arco monumental en Mercados

SLP

Redacción

Realizan ritual de ofrecimiento de ofrendas a las almas que regresan del más allá

Realizan ritual por las ánimas
Realizan ritual por las ánimas

Realizan ritual por las ánimas

SLP

Jesús Vázquez

El evento se llevó a cabo en el panteón Hidalgo