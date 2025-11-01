Impacta motociclista contra automóvil

Matehuala.- Ayer por la mañana ocurrió un desigual choque entre un motociclista y un automóvil en la esquina de Bulevar Carlos Lasso y Mariano Matamoros, al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja para brindar auxilio al conductor de la motocicleta, que solo sufrió leves raspones.

Los hechos se generaron cuando el conductor de un automóvil y un motociclista se impactaron, por no tomar las debidas precauciones y el exceso de velocidad en calles de la zona centro de la ciudad, testigos del accidente solicitaron auxilio a corporaciones de emergencia para brindar atención al motociclista, que fue el afectado.

Al lugar llegaron los paramédicos de Cruz Roja quienes luego de valorar l conductor de la motocicleta, el hombre presentaba leves lesiones que no eran de gravedad por lo que fue atendido en el lugar y no amerito traslado hospitalario.

Al lugar también llegaron los elementos de Tránsito y Vialidad para llevar a cabo las debidas investigaciones del accidente y deslindar responsabilidades, así mismo los vehículos que participaron en el accidente fueron enviados a la pensión.

