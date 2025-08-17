logo pulso
Imparten taller para prevenir la violencia

Por Carmen Hernández

Agosto 17, 2025 03:00 a.m.
A
Imparten taller para prevenir la violencia

RIOVERDE.- Imparten taller sobre la prevención de la violencia en la comunidad de Angostura.

La plática fue organizada por la Instancia Municipal de la Mujer quien trabaja de manera coordinada con el Centro Libre de Violencia para las Mujeres.  

Carolina Rangel Juárez, trabajadora social del Centro Libre para las Mujeres y la psicóloga Karla Guadalupe Viter Reséndiz, impartieron la conferencia, donde se abordaron temas como los derechos de las mujeres, las rutas de atención y los recursos disponibles para recibir apoyo. 

La finalidad es promover entornos seguros y libres de violencia, les recomendaron perder el miedo y denunciar a los agresores, señalaron que se cuenta con un albergue en la capital del estado y de ser necesario, las canalizan acompañadas de sus hijos. 

También les explicaron sobre la relevancia del violentómetro para identificar cualquier tipo de violencia desde sicológica, física y económica, entre otros.

