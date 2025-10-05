Impulsan proyecto hotelero en Catorce

Matehuala.- La Universidad Intercultural recibió la visita de Juan Ramón Infante Guerrero, quien presentó a estudiantes de la Licenciatura en Turismo Sustentable un nuevo proyecto hotelero que se desarrollará en el Pueblo Mágico de Real de Catorce.

Durante el encuentro, Infante Guerrero expuso la visión y alcances del complejo turístico, invitando a los alumnos a participar en la planeación y desarrollo de estrategias de innovación turística.

El objetivo es que los estudiantes aporten ideas frescas y propuestas que fortalezcan la experiencia de los visitantes, contribuyan a la identidad local y sirvan como instrumento de aprendizaje aplicado.

La colaboración permitirá a los jóvenes universitarios vivir una experiencia profesional real, alineando su formación académica con las demandas del mercado laboral y potenciando sus competencias para el futuro. Los estudiantes se mostraron muy entusiastas en la plática que les ofrecieron.

Por otra parte, con el objetivo de acercar a los estudiantes a la operación real de empresas del sector turístico y fortalecer su aprendizaje practico alumnos hicieron una visita a un hotel de Matehuala, para que los jóvenes conocieran la diferentes áreas de trabajo que hay en los hoteles.