Inauguran Centro de Educación Inicial Indígena

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Ciudad del Maíz.- El municipio cuenta con un Centro de Educación Inicial Indígena que fue rehabilitado donde se atenderán a niños de 0 a 3 años de edad.

Cabe destacar que las antiguas instalaciones de la comandancia de Seguridad Pública Municipal, fueron rehabilitadas, que albergarán ahora el Centro de Educación Inicial Indígena.

La presidenta municipal Rosa Angélica Martínez Linares, acompañada de Liz Noyola Barragán de la Escuela de Educación Inicial, Narciso Osorio coordinador pedagógico, estuvieron presentes en la inauguración de esta escuela que beneficiará a cientos de niños en su educación inicial.

Se rehabilitaron las instalaciones eléctricas, se impermeabilizó el inmueble y se colocaron sanitarios nuevos, para tener un sitio en las mejores condiciones.

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El proyecto nació hace 2 años, pero se concretó la semana pasada, hoy en día se atenderán a niños de 0 a 3 años de edad, las amas de casa interesadas en llevar a los niños, pueden acudir a solicitar información para poder acceder a este beneficio educativo.