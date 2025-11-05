Inauguran Congreso Académico en el Tec

MATEHUALA.- Se llevó a cabo la ceremonia de inauguración al Congreso Internacional Académico 2025 en el Tecnológico Matehuala, bajo el lema “Construyendo futuro, conectando mentes”.

Este importante evento reúne a conferencistas, académicos, empresarios y estudiantes de distintas disciplinas con el propósito de fomentar el intercambio de conocimientos, la innovación tecnológica y el desarrollo académico de alto nivel.

La ceremonia se llevó a cabo en el Centro de Información del Tecnológico de Matehuala, donde se realizaron los honores a la Bandera y la entonación del Himno Nacional Mexicano, marcando así el inicio oficial de una jornada dedicada a la ciencia, la tecnología y el aprendizaje colaborativo.

Durante su mensaje de bienvenida, José Luis Lorenzo Bernal Robledo director del Tecnológico de Matehuala resaltó la importancia de este congreso como un espacio de encuentro y aprendizaje que impulsa la creatividad, el pensamiento crítico y la conexión entre mentes innovadoras.

Subrayó que el Congreso Internacional Académico se ha consolidado como una plataforma donde se construyen ideas, se comparten experiencias y se fortalecen los lazos entre la comunidad tecnológica y el sector productivo.

La conferencia magistral inaugural fue impartida por el conferencista Rafael Reyes Velasco con el tema “Mi experiencia desde la capacidad”, emotiva presentación que llenó al público de certeza para ser feliz a pasar de las adversidades que nos presenta la vida, la cual marcó el inicio de las actividades académicas del congreso, que incluyen conferencias, talleres y foros programados durante los días 4, 5 y 6 de noviembre.