Incautan autoridades cajas con pirotecnia

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Matehuala.- Elementos del área de Análisis de Riesgos de la Coordinación Municipal de Protección Civil acudieron a un domicilio ubicado en la calle Jaime Nunó, en la zona centro, para evaluar las condiciones de la estructura tras registrarse un incendio, incautando varias cajas de pirotecnia.

Como medida de seguridad y siguiendo los protocolos correspondientes, se retiraron del lugar 10 cajas y una bolsa con pirotecnia para evitar su activación debido al calor acumulado.

Estos materiales fueron detectados durante la valoración del inmueble. Se precisa que dichos artefactos no originaron el siniestro, sino que fueron retirados y resguardados para mitigar riesgos y proteger a los habitantes del sector y de las viviendas colindantes.

El saldo del incidente incluye pérdidas materiales y el lamentable fallecimiento de un canino; afortunadamente, no se registraron pérdidas humanas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las autoridades invitan a la ciudadanía a prevenir accidentes revisando periódicamente las instalaciones eléctricas, evitando dejar colillas de cigarrillo encendidas y no almacenando materiales inflamables cerca de fuentes de calor.