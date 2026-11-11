Incendio consume moto en la Privada Frontera

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CIUDAD FERNÁNDEZ.- Se registró un incendio de motocicleta, fue pérdida total; los hechos ocurrieron en la calle Privada de Frontera cuando el propietario se encontraba soldando la motocicleta y colocó los plásticos , sin esperar que la soldadura se enfriara y se retiró a comer.

De manera sorpresiva la unidad comenzó a incendiarse, por lo que el mismo propietario combatió el incendio. De manera inmediata arribaron los elementos del Cuerpo de Bomberos a bordo de la Unidad M3, quienes verificaron que el fuego fuera combatido en su totalidad. Tras el incendio de la motocicleta, registró una pérdida total, algunas pertenencias también resultaron consumidas por el fuego.