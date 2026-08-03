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Incosteable, el servicio dominical: Transportistas

Se quejan usuarios de zona tének por horas que tienen que esperar

Por Redacción

Agosto 03, 2026 03:00 a.m.
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Incosteable, el servicio dominical: Transportistas
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      CIUDAD VALLES.- Los transportistas de la zona poniente y la tének se defienden de las críticas y dicen que no pueden emprender el viaje hasta que no se llene el vehículo para trasladar a los habitantes de esas zonas del municipio, les resulta incosteable.

      Algunos de los que manejan el transporte mixto refieren que suelen dar el mismo servicio, sin embargo, muchas personas declinan de su intención de viajar porque no quieren esperar a que se llene el vehículo.

      Comentaron que comenzar el viaje con una o dos personas no es rentable para ellos, así que en la espera, muchos comienzan a protestar y deciden no viajar.

      Aunque las quejas de los usuarios se refieren a que ni siquiera llegan las camionetas, muchos de ellos afirman que hacen rampa, tanto en la Porfirio Díaz como en la 5 de Mayo de igual manera, los fines de semana.

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