Inicia el pago de becas del Bienestar

CIUDAD VALLES.- Comenzaron los pagos de Bienestar para varios beneficiarios de estas becas este lunes y continuará lo que resta del mes, según el apellido paterno de los beneficiarios.

Ayer por la mañana, cientos de personas comenzaron a hacer fila para recibir el pago de su respectiva beca en el Banco de Bienestar de Galeana, en el entendido de que se pagarán las correspondientes a los programas Pensión a Adultos Mayores, Mujeres Bienestar, Personas con Discapacidad, Madres Trabajadoras y Sembrando Vida.

Esta semana cobrarán desde este lunes los de la letra A en su apellido paterno; mañana martes los de la letra B; miércoles 5 y jueves 6 de noviembre los de la letra C y el viernes 7 de noviembre los de las letras D, E y F.