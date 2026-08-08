Inicia festividad de Nuestra Señora de la Asunción

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Cedral.- Comenzó el novenario en honor a Nuestra Señora de la Asunción, santa patrona del municipio, para dar inicio a las fiestas patronales se llevaron a cabo diversas peregrinaciones y una misa de acción de gracias, la celebración principal se realizará el próximo 15 de agosto.

A lo largo de nueve días se llevarán a cabo diversas actividades religiosas en el municipio, entrada de peregrinaciones provenientes de distintos puntos de la ciudad, así como de comunidades e incluso de otros municipios, entre estas actividades destaca la tradicional Rosa de Plata, que los fieles llevan a Nuestra Señora de la Asunción como muestra de devoción.

Se espera que durante estas fechas lleguen miles de fieles católicos a Cedral para participar en las celebraciones religiosas y acompañar a la imagen de la santa patrona.

La imagen de Nuestra Señora de la Asunción ya fue bajada del altar mayor y colocada en la parte baja del templo, con el propósito de que los fieles que acudan puedan acercarse a ella y cumplir con las mandas que tienen pendientes.

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La fiesta patronal mayor se llevará a cabo el próximo 15 de agosto, cuando se celebrará una misa de acción de gracias, a la que se invita a toda la población y de sus comunidades.

Como parte de las actividades de este año, por primera vez se contempla realizar una exhibición de danzas en honor a Nuestra Señora de la Asunción, con la participación de grupos que se sumarán a esta celebración religiosa y cultural.