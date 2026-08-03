Inicia nuevo curso de Técnico en Urgencias Médicas

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Matehuala.- Con el objetivo de preparar a más personas para responder de manera oportuna y eficaz ante situaciones de emergencia, la Coordinación Municipal de Protección Civil inició el Curso de Técnicos en Urgencias Médicas.

Hubo buena respuesta de hombres y mujeres que se inscribieron, y a al terminar el curso los asistentes podrán entrar a una corporación de auxilio, o ayudar en su trabajo o en la calle si son testigos de una emergencia

Durante la primera sesión del curso se impartió el tema "Introducción a Protección Civil", en el que los participantes conocieron los principios básicos de la prevención, gestión integral de riesgos y la importancia de actuar de manera organizada y eficiente durante una emergencia.

Las autoridades señalaron que este tipo de capacitaciones buscan formar personas con los conocimientos necesarios para brindar primeros auxilios y atención prehospitalaria, además de fomentar una cultura de prevención que contribuya a salvaguardar la integridad de la población.

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Asimismo, informaron que la convocatoria para integrarse a la segunda generación del curso sigue abierta, por lo que las personas interesadas pueden inscribirse y formar parte de esta capacitación, en la que adquirirán herramientas y conocimientos para actuar en casos de accidentes, desastres y otras situaciones de emergencia.